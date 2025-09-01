Vorteilswelt
Venedig sagt Wow!!!

Mit diesem Outfit stahl Emily Blunt allen die Show

Star-Style
01.09.2025 15:43
Emily Blunt war der Hingucker in Venedig: sexy und superelegant zugleich!
Emily Blunt war der Hingucker in Venedig: sexy und superelegant zugleich!(Bild: Krone KREATIV/Scott A Garfitt/Invision/AP)

Wow-Moment bei den Filmfestspielen von Venedig! Emily Blunt (42) sorgte für den vielleicht besten Look des Festivals – und das nicht etwa auf dem roten Teppich am Abend, sondern ganz lässig am Nachmittag bei der Pressekonferenz zu „The Smashing Machine“.

0 Kommentare

Man könnte meinen, es sei unmöglich, Dwayne „The Rock“ Johnson auf einer Bühne zu überstrahlen. Doch Emily Blunt hat bei den Filmfestspielen von Venedig eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen.

In einem hautengen Schiaparelli-Kleid in ungewöhnlichem Blaugrau mit goldenen Details und seitlich knappem Dekolleté verwandelte die 42-Jährige die Pressekonferenz zu „The Smashing Machine“ in ihren ganz persönlichen Glamour-Moment. Ein Auftritt, der so atemberaubend war, dass selbst die gestrenge Miranda Priestly aus „Der Teufel trägt Prada“ wohl anerkennend genickt hätte.

Bei Emily Blunt rückt sogar „The Rock“ Dwayne Johnson in den Hintergrund.
Bei Emily Blunt rückt sogar „The Rock“ Dwayne Johnson in den Hintergrund.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Johnson „wie Pudding“
Während Johnson – Hauptdarsteller des Films – eigentlich kaum zu übersehen ist, rückte er neben Blunts Auftritt beinahe in den Hintergrund. Doch die Schauspielerin zeigte nicht nur Modegespür, sondern auch Humor: „Unter all dem ist er eigentlich wie Pudding“, witzelte sie über ihren muskelbepackten Kollegen. Johnson konterte lachend: „Das ist mein Spitzname am Wochenende.“

Auch im Netz überschlugen sich die Fans: „Emily Blunt in Venedig, sie sieht umwerfend aus“, schrieb ein User. Andere nannten sie schlicht „Queen“ oder sogar Göttin“.

Hier gibt‘s mehr Bilder vom Wow-Auftritt von Emily Blunt in Venedig: 

Emily Blunt entsteigt elegant einem Wassertaxi.
Emily Blunt entsteigt elegant einem Wassertaxi.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
In ihrem Kleid von Schiaparelli sieht die Schauspielerin einfach umwerfend aus!
In ihrem Kleid von Schiaparelli sieht die Schauspielerin einfach umwerfend aus!(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Die goldenen Accessoires sind perfekt bei diesem Look und lassen Blunt wie eine Göttin wirken.
Die goldenen Accessoires sind perfekt bei diesem Look und lassen Blunt wie eine Göttin wirken.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Die Schauspielerin ist zur Premiere ihres neuen Films „The Smashing Machine“ in Venedig.
Die Schauspielerin ist zur Premiere ihres neuen Films „The Smashing Machine“ in Venedig.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Dwayne Johnson spielt in The „Smashing Machine „die Hauptrolle als Ringer und ...
Dwayne Johnson spielt in The „Smashing Machine „die Hauptrolle als Ringer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mark Kerr.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Emily Blunt verkörpert seine Ehefrau Dawn Staples.
Emily Blunt verkörpert seine Ehefrau Dawn Staples.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Nicht der erste gemeinsame Film! Johnson und Blunt drehten schon „Jungle Cruise“ gemeinsam.
Nicht der erste gemeinsame Film! Johnson und Blunt drehten schon „Jungle Cruise“ gemeinsam.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Mitte August wurde Blunt am Filmset von „Der Teufel trägt Prada 2“ gesehen. Sie kehrt in ihrer ...
Mitte August wurde Blunt am Filmset von „Der Teufel trägt Prada 2“ gesehen. Sie kehrt in ihrer Kultrolle als Emily Charlton zurück.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Hat sie ihr Outfit möglicherweise vom Set mitgebracht? Immerhin geht es wieder um Mode und große ...
Hat sie ihr Outfit möglicherweise vom Set mitgebracht? Immerhin geht es wieder um Mode und große Auftritte!(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Dwayne Johnson trug in Venedig weiße Hosen und ein dunkelblaues Prada-Poloshirt.
Dwayne Johnson trug in Venedig weiße Hosen und ein dunkelblaues Prada-Poloshirt.(Bild: EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
Er überließ seiner Co-Schauspielerin vermutlich gerne das Rampenlicht.
Er überließ seiner Co-Schauspielerin vermutlich gerne das Rampenlicht.(Bild: EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Ein Auftritt, der zeigt: Wer Stil hat, braucht keine rote Teppich-Gala, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Emily Blunt reicht dafür eine Pressekonferenz am Nachmittag.

