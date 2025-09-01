Mit diesem Outfit stahl Emily Blunt allen die Show

Emily Blunt entsteigt elegant einem Wassertaxi. (Bild: AP/Scott A Garfitt)

In ihrem Kleid von Schiaparelli sieht die Schauspielerin einfach umwerfend aus! (Bild: AP/Scott A Garfitt)

Die goldenen Accessoires sind perfekt bei diesem Look und lassen Blunt wie eine Göttin wirken. (Bild: AP/Scott A Garfitt)

Die Schauspielerin ist zur Premiere ihres neuen Films „The Smashing Machine“ in Venedig. (Bild: AP/Scott A Garfitt)

Dwayne Johnson spielt in The „Smashing Machine „die Hauptrolle als Ringer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mark Kerr. (Bild: AP/Scott A Garfitt)

Emily Blunt verkörpert seine Ehefrau Dawn Staples. (Bild: AP/Scott A Garfitt)

Nicht der erste gemeinsame Film! Johnson und Blunt drehten schon „Jungle Cruise“ gemeinsam. (Bild: AP/Scott A Garfitt)

Mitte August wurde Blunt am Filmset von „Der Teufel trägt Prada 2“ gesehen. Sie kehrt in ihrer Kultrolle als Emily Charlton zurück. (Bild: AP/Scott A Garfitt)

Hat sie ihr Outfit möglicherweise vom Set mitgebracht? Immerhin geht es wieder um Mode und große Auftritte! (Bild: AP/Scott A Garfitt)

Dwayne Johnson trug in Venedig weiße Hosen und ein dunkelblaues Prada-Poloshirt. (Bild: EPA/RICCARDO ANTIMIANI)