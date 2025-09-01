Mit diesem Outfit stahl Emily Blunt allen die Show

Wow-Moment bei den Filmfestspielen von Venedig! Emily Blunt (42) sorgte für den vielleicht besten Look des Festivals – und das nicht etwa auf dem roten Teppich am Abend, sondern ganz lässig am Nachmittag bei der Pressekonferenz zu „The Smashing Machine“.
Man könnte meinen, es sei unmöglich, Dwayne „The Rock“ Johnson auf einer Bühne zu überstrahlen. Doch Emily Blunt hat bei den Filmfestspielen von Venedig eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen.
In einem hautengen Schiaparelli-Kleid in ungewöhnlichem Blaugrau mit goldenen Details und seitlich knappem Dekolleté verwandelte die 42-Jährige die Pressekonferenz zu „The Smashing Machine“ in ihren ganz persönlichen Glamour-Moment. Ein Auftritt, der so atemberaubend war, dass selbst die gestrenge Miranda Priestly aus „Der Teufel trägt Prada“ wohl anerkennend genickt hätte.
Johnson „wie Pudding“
Während Johnson – Hauptdarsteller des Films – eigentlich kaum zu übersehen ist, rückte er neben Blunts Auftritt beinahe in den Hintergrund. Doch die Schauspielerin zeigte nicht nur Modegespür, sondern auch Humor: „Unter all dem ist er eigentlich wie Pudding“, witzelte sie über ihren muskelbepackten Kollegen. Johnson konterte lachend: „Das ist mein Spitzname am Wochenende.“
Auch im Netz überschlugen sich die Fans: „Emily Blunt in Venedig, sie sieht umwerfend aus“, schrieb ein User. Andere nannten sie schlicht „Queen“ oder sogar Göttin“.
Hier gibt‘s mehr Bilder vom Wow-Auftritt von Emily Blunt in Venedig:
Ein Auftritt, der zeigt: Wer Stil hat, braucht keine rote Teppich-Gala, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Emily Blunt reicht dafür eine Pressekonferenz am Nachmittag.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.