Krise mit dem Westen

Das ist Putins ultimative Bedingung für Frieden

Außenpolitik
01.09.2025 15:53
Beim SCO-Gipfel in China zeigte sich der russische Staatschef unglücklich über die aktuelle ...
Beim SCO-Gipfel in China zeigte sich der russische Staatschef unglücklich über die aktuelle Weltordnung.(Bild: AP/Sergei Bobylev)

Kremlchef Wladimir Putin (72) hat die Bemühungen Indiens und Chinas zur Beendigung des Ukraine-Krieges gelobt. Für einen anhaltenden Frieden ist für ihn ein Ende der NATO-Osterweiterung unabdingbar.

Immerhin müssten für eine dauerhafte Lösung in der Ukraine die Ursachen der Krise beseitigt werden, erklärte Putin nach Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs Chinas und Indiens am Montag. Zudem müsse „ein faires Gleichgewicht im Sicherheitsbereich“ wiederhergestellt werden.

Putin äußerte sich am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in der chinesischen Stadt Tianjin. Die SCO ist ein von China und Russland dominierter loser Staatenverbund zur Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit und der Wirtschaft.

Putin in Xi Jinping bei dem Gipfel in China
Putin in Xi Jinping bei dem Gipfel in China(Bild: AFP/VLADIMIR SMIRNOV)

Moskau fühlt sich durch NATO-Osterweiterung gedemütigt
Der Kremlchef fasst den Krieg als eine Auseinandersetzung mit dem Westen auf, der Russland nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 durch die Osterweiterung der NATO gedemütigt habe. Die Ukraine und westliche Staaten bezeichnen die Invasion hingegen als imperialen Landraub. Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 angegriffen und kontrolliert derzeit knapp ein Fünftel des Landes. Auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 hatten die Bündnispartner der Ukraine und Georgien eine künftige Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Die Ukraine hat 2019 das Ziel einer Vollmitgliedschaft in der NATO und der Europäischen Union in ihrer Verfassung verankert.

Lesen Sie auch:
Anwohner begutachten bestürzt Zerstörungen nach russischen Luftangriffen auf Kiew.
Keine Kapitulation
Merz warnt: Ukraine-Krieg wird noch lange dauern
31.08.2025
So patzte US-Gesandter
Friedenshoffnung wegen stümperhafter Diplomatie
29.08.2025

Putin würdigte zudem die Bemühungen Chinas und Indiens, die auf eine Lösung der Ukraine-Krise abzielten. Er verwies auf Absprachen, die er bei einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump im August in Alaska erzielt habe. Diese eröffneten einen Weg zum Frieden in der Ukraine. Er habe Chinas Staatschef Xi Jinping am Sonntag über die Ergebnisse seiner Unterhaltungen mit Trump informiert, erklärte Putin. China und Indien sind die größten Abnehmer von Rohöl aus Russland. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi sicherte Putin die Freundschaft seines Landes zu. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine bald beendet werden könne.

