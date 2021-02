Kamerahaltung für Abenteurer und Outdoor-Sportler

Der kalifornische Ausrüstungsspezialist Peak Design präsentiert mit dem Capture Clip eine smarte Lösung für Foto-affine Outdoorer. Mit diesem ultrastabilen Clip lassen sich Kameras bis zu 90 kg Gewicht an fast jedem Gurt oder Gürtel befestigen. Anders als bei Kameragurten oder -taschen ist der Fotoapparat mit dem Clip in einer stabilen Position fixiert (kein lästiges Schlenkern) und ständig parat, was ihn vor allem für bewegungsintensive Aktivitäten in spektakulären Surroundings zum idealen Begleiter macht.