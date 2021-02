Online Traktor bestellt: wurde nie geliefert

Im Zuge des Kaufes überwies er mehrere tausend Euro auf ein englisches Bankkonto. Der erworbene Traktor wurde allerdings nie an den Käufer geliefert. Nachdem der Verkäufer auf mehrmaliges Nachfragen nicht mehr reagierte, zeigte der Mann am 15. Feber den Sachverhalt bei der Polizei an. Ermittlungen ergaben, dass es sich offenbar um eine gefälschte Internetseite handeln dürfte, wo zahlreiche landwirtschaftliche Geräte zu einem sehr niedrigen Preis angeboten werden.