Jede Woche 120.000 Tests an den Tiroler Schulen

Für 90.000 Tiroler Schüler hat am Montag das Sommersemester begonnen. In den Volksschulen ist wieder Präsenzunterricht angesagt. Dort werden die Kinder zweimal in der Woche getestet. Beim ersten Durchlauf am Montag waren laut erster Bilanz sechs Tests positiv. Auch in allen anderen Schulen wird laufend getestet. Einzelne Schulen bleiben aber auch nach den Ferien beim Distance Learning.