130.000 Dollar für Hack von Apple, Microsoft & Co.

Alex Birsan ist ein ethischer Hacker, in der IT-Branche auch White-Hat-Hacker genannt. Er klopft Unternehmensnetzwerke auf Schwachstellen ab und meldet den Firmen, was er findet. Dass auch die größten Namen der Branche nicht vor Hacks gefeit sind, demonstrierte er nun mit einem Hack, der ihn in die Firmennetzwerke 35 großer IT-Konzerne führte - darunter Riesen wie Apple, Microsoft, PayPal, Netflix, Tesla oder Uber.