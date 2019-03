Argentinier (19) hat sich legal Million „gehackt“

Auf diesem Wege habe Lopez sich als erster „Hackerone“-User eine Million US-Dollar verdient, meldete das Bug-Bounty-Portal jüngst in seinem Jahresbericht. Insgesamt hat das Portal allein 2018 rund 19 Millionen US-Dollar an Kopfgeldern an gutmütige Hacker ausgezahlt, die Unternehmen bei der Suche nach Sicherheitslücken unterstützen.