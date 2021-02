Spezialbeschichtung soll das Virus im Zaum halten

Dyphox nennt sich das Mittel, das derzeit in Deutschland bereits vielerorts als Coronaschutz zum Einsatz kommt. In Niederösterreich ist die Firma Weinwurm in Wiener Neudorf Vertriebspartner dieser speziellen Beschichtung. Ob Türschnallen, Lichtschalter, Handläufe und Behandlungsliegen in Arztpraxen, Haltegriffe in Bussen, Schreibtische oder Tastaturen – Gegenstände, mit denen viele Menschen Kontakt haben, müssen in Coronazeiten oft desinfiziert werden. „Die Dyphox-Beschichtung, die mit Licht reagiert und keim- sowie virentötend wirkt, erhöht die Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden oder Patienten“, heißt es aus Wiener Neudorf. In Deutschland kommt dieses Verfahren bereits in zahlreichen Öffis, Ordinationen und Supermärkten zum Einsatz.