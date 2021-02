Wo gibt es denn heute noch billige Kleinwagen?

Elektro-Kleinstwagen um die 20.000 Euro

Die Elektro-Strategie hat vor allem der VW-Konzern gewählt, der das Trio VW Up, Seat Mii und Skoda Citigo mit E-Antrieb anbietet. Der in dem Trio verbaute Motor kommt auf 61 kW/82 PS und 210 Nm, die 32,2 kWh große Batterie ermöglicht Reichweiten bis 260 Kilometer. Das Portfolio unterscheidet sich allerdings im Detail: Während Citigo und Mii nur elektrisch zu haben sind, ist der VW Up der einzige der drei, der außer mit E-Antrieb auch noch mit einem 48 kW/65 PS starken 1,0-Liter-Dreizylinderbenziner sowie als 115-PS-GTI zu haben ist. Auch eine Erdgasvariante mit 68 PS steht zur Verfügung. Die Preisliste startet bei 12.680 Euro, die E-Ausführung gibt es ab 22.590 Euro - ein Unterschied, der durch die Elektromobilitätsförderung nur teilweise ausgeglichen wird.