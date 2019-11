VW e-up!: So sinnvoll kann ein Elektroauto sein!

Maximal mit 40 Kilowatt lässt sich der Akku auch an einer Gleichstrom-Ladesäule füllen (0 bis 80% in rund einer Stunde), allerdings kostet diese Möglichkeit extra. Serienmäßig ist zweiphasiges Wechselstromladen mit bis zu 7,2 kW (das dauert von null auf 80% vier Stunden). An der Haushaltssteckdose nuckelt VWs Baby-Stromer mehr als 16 Stunden, bis alle Zellen voll geladen sind.