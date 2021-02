Schlaue Pillenbox denkt mit

In digitalen Gesprächsrunden stellt technet equity, die NÖ-Technologiebeteiligungsgesellschaft, erfolgversprechende Start-ups vor, die heimische Forschungsergebnisse in Wertschöpfung umsetzen. Die „Krone“ begleitet die Serie, die erste virtuelle Station war in Neunkirchen. Doris und Michael Kowarsch setzen hier ihre Ideen zur Entwicklung einer schlauen Tablettenbox um. „Unsere SmartPD-Box erinnert via App, per SMS oder E-Mail rechtzeitig an die Einnahme von Medikamenten“, erklärt das Unternehmerpaar: „Zusätzlich wird die Ausgabe nach dem Verstreichen einer Frist gesperrt, um zu verhindern, dass Tabletten in zu kurzer Zeit hintereinander eingenommen werden.“