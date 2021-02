Corona: Am Land höhere Gefahr, sich zu infizieren

Als im zweiten Halbjahr 2020 in Oberösterreich phasenweise sehr hohe Infektionszahlen festgestellt werden mussten, hat das Land bei der MedUni Wien eine Studie in Auftrag gegeben, welche demografischen Faktoren Einfluss auf die regional variierenden SARS-CoV-2-Inzidenzen hatten. Die teils überraschenden Ergebnisse: Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus anzustecken, war im dicht besiedelten Raum geringer als am Land, in Bezirken mit hohem Ausländeranteil war das Infektionsgeschehen klar schwächer.