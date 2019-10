Autofahrer retteten Mann aus brennendem Tesla

In Kössen kam am Freitag ein 57-jähriger Lenker eines Teslas von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nachkommende Verkehrsteilnehmer wurden zu Lebensrettern: Sie zogen den Mann aus dem brennenden E-Auto, das sofort danach komplett in Flammen aufging. Die Feuerwehr rückte mit einem speziellen Container an, denn die Akkus von E-Autos sind nur schwer löschbar.