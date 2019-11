Nach sechs Wochen Eiertanz Tesla-Wrack entsorgt

Der „Krone“-Bericht über die gescheiterte Tesla-Entsorgung hatte in Zeiten der Elektroauto-Euphorie hohe Wellen geschlagen. Und so warteten am Mittwoch sogar deutsche Medien bei der Werkstätte Greiderer in Walchsee darauf, dass das angekündigte Technikerteam kommt. „Es ist kaum zu glauben, dass der Weltkonzern den Weg von der Wiege zur Bahre nicht zu Ende gedacht hat“, schüttelt Besitzer Freymuth den Kopf. Er war am Mittwoch vor Ort, um sich den letzten Akt rund um seinen 102.000-Euro-Flitzer live anzusehen.