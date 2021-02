Wie Tierschutz auch unseren Bauern hilft!

Es geht natürlich auch ganz anders, wie man allein an der Initiative „Stressfrei schlachten“ (eines von mehreren tollen Vorzeigeprojekten in Österreich) gut sehen kann: Steirische Biobauern auf der Koralm haben sich dafür zusammengetan. Ihre Kälber kommen bei ihnen am Hof zur Welt, können bei der Mutter bleiben, leben artgerecht auf den Weiden. Bis sie im gewohnten Umfeld, am eigenen Hof - sogar während der Fütterung — geschlachtet werden. Ohne Transport oder die Tiere in Angst und Stress zu versetzen. Das schmeckt man am Fleisch und dieses Tierwohl schätzen die Kunden. Den Bauern werden ihre Produkte aus der Hand gerissen, so groß ist die Nachfrage. (Infos dazu unter www.stressfrei.st).