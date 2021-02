FPÖ will die Gatterjagd endgültig verbieten

Nachdem die Gattertötung in Kaisers im Vorjahr für einen Aufschrei gesorgt hatte, versprach LHStv. Josef Geisler, in Tirol würde es „keine derartigen Gatterabschüsse mehr geben“. Wie die „Krone“ herausfand, gibt es in der Gemeinde Steeg im Lechtal allerdings noch immer ein solches Gatter. Das Land betonte, dass dieses inaktiv sei und alle Türen offen stehen würden.