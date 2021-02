Facebook zeigt weniger politische Beiträge an

Facebook-Nutzer sollen in ihren Feeds künftig weniger Beiträge zu politischen Themen zu sehen bekommen. Das soziale Netzwerk drosselt entsprechende Einblendungen zunächst testweise in Kanada, Brasilien, Indonesien und ab nächster Woche auch in den USA. Ob die Politik-Bremse daran anschließend auch in weiteren Ländern greifen wird, ist vorerst nicht bekannt.