„Top-Geheimnis“ läutete Computerzeitalter ein

In Einzelteile zerlegt

Im Betrieb war der ENIAC I noch bis 1955. Danach wurde er auseinandergenommen und die Einzelteile („Racks“) auf verschiedene Institutionen verteilt. Etliche ENIAC-Racks sind in Washington im American History Museum des Smithsonian Institute zu finden. Man muss aber nicht in die USA fliegen, um Teile des ENIAC I zu bewundern. „Wir sind sehr froh, von diesem wichtigen Meilenstein der Computergeschichte insgesamt drei Original-Panels als Leihgabe aus den USA in der Dauerausstellung des Heinz-Nixdorf-Museums-Forums zeigen zu können“, sagt Geschäftsführer Viehoff. Mit einem interaktiven ENIAC-Akkumulator können die Besucher selbst einfache mathematische Berechnungen vornehmen - fast wie im Jahr 1946.