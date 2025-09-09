Rangnick nach 2:1-Sieg: „Das ist mir völlig egal“

Nicolas Seiwald (ÖFB-Spieler): „Wir haben alles gegeben, es war ein richtiger Fight, aber das haben wir schon vorher gewusst. Der Platz war nicht optimal, aber wir haben gewonnen. Wir haben in der ersten Hälfte ein bisschen zu langsam gespielt und hatten vielleicht ein bisschen zu wenig Mut, haben dann aber in der zweiten Hälfte etwas draufgelegt und verdient gewonnen. Der Sieg hat einen brutal hohen Stellenwert. Jetzt haben wir eine super Ausgangslage, trotzdem warten noch Spiele. Es ist erst die Hinrunde gespielt.“