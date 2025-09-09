Vorteilswelt
WM-Quali naht

Rangnick nach 2:1-Sieg: „Das ist mir völlig egal“

Fußball International
09.09.2025 22:59
Ralf Rangnick freute sich über „einen großen Schritt“.
Ralf Rangnick freute sich über „einen großen Schritt“.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Das ist mir, ehrlich gesagt, völlig egal.“ Antwortete Teamchef Ralf Rangnick im ORF-Interview auf die Frage, ob der 2:1-Sieg des österreichischen Nationalteams denn glücklich oder verdient gewesen sei.

„Es war ein extrem schweres Spiel“, begann Rangnick seine Analyse: „In dieser Atmosphäre und bei der körperlichen Spielweise des Gegners war es schwer, ruhige Phasen zu finden. Das ist uns nach einiger Zeit besser gelungen.“ Seine Mannschaft habe „nicht alles richtig gemacht, aber über 95 Minuten e“Binen enormen Spirit gezeigt und eine gute Energie auf dem Platz gelassen.“

Österreich jubelt über einen großen Schritt Richtung WM-Endrunde.
2:1-Sieg in Bosnien
Glanzlos erfolgreich! Österreich voll auf WM-Kurs
09.09.2025
Spezieller Anblick
Warum Rangnick hier über den Stadionrasen radelt
09.09.2025

„Brauchen volles Haus“
Der Sieg – wie auch immer er zustande kam – sie jedenfalls „ein großer Schritt“ Richtung WM-Endrunde gewesen. „Denn jetzt haben wir es selbst in der Hand“, freute sich Rangnick. Dessen Blick auch schon Richtung nächstes Quali-Match ging, das am 9. Oktober gegen San Marino steigt. „35.000 Karten sind schon weg, ich gehe davon aus, dass bis Ende nächster Woche alle 48.000 weg sind. Denn wir brauchen auch gegen San Marino ein volles Haus.“

Weitere Stimmen zum Spiel:

Nicolas Seiwald (ÖFB-Spieler): „Wir haben alles gegeben, es war ein richtiger Fight, aber das haben wir schon vorher gewusst. Der Platz war nicht optimal, aber wir haben gewonnen. Wir haben in der ersten Hälfte ein bisschen zu langsam gespielt und hatten vielleicht ein bisschen zu wenig Mut, haben dann aber in der zweiten Hälfte etwas draufgelegt und verdient gewonnen. Der Sieg hat einen brutal hohen Stellenwert. Jetzt haben wir eine super Ausgangslage, trotzdem warten noch Spiele. Es ist erst die Hinrunde gespielt.“

David Alaba (ÖFB-Teamkapitän): „Wir sind in Momenten ruhig geblieben, in denen es emotional in eine andere Richtung gehen kann. Wir haben auch die richtige Einstellung und den Willen gezeigt. Mit unserer Qualität wissen wir, dass wir uns immer Chancen herausspielen können. Wir haben in vielen Phasen vieles richtig gemacht.“

Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Das Wichtigste sind die zwei Siege, wenn man selbst dazu etwas beiträgt, tut das gut. Wir hätten in beiden Partien besser spielen können, aber es war klar, dass wir sechs Punkte brauchen, und das haben wir geschafft, darüber sind wir sehr froh. Wir haben aber technisch die Genauigkeit vermissen lassen und zu viele Fehler gemacht. Wir haben Luft nach oben.“

