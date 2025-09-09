Rangnick nach 2:1-Sieg: „Das ist mir völlig egal“

„Das ist mir, ehrlich gesagt, völlig egal.“ Antwortete Teamchef Ralf Rangnick im ORF-Interview auf die Frage, ob der 2:1-Sieg des österreichischen Nationalteams denn glücklich oder verdient gewesen sei.
„Es war ein extrem schweres Spiel“, begann Rangnick seine Analyse: „In dieser Atmosphäre und bei der körperlichen Spielweise des Gegners war es schwer, ruhige Phasen zu finden. Das ist uns nach einiger Zeit besser gelungen.“ Seine Mannschaft habe „nicht alles richtig gemacht, aber über 95 Minuten e“Binen enormen Spirit gezeigt und eine gute Energie auf dem Platz gelassen.“
„Brauchen volles Haus“
Der Sieg – wie auch immer er zustande kam – sie jedenfalls „ein großer Schritt“ Richtung WM-Endrunde gewesen. „Denn jetzt haben wir es selbst in der Hand“, freute sich Rangnick. Dessen Blick auch schon Richtung nächstes Quali-Match ging, das am 9. Oktober gegen San Marino steigt. „35.000 Karten sind schon weg, ich gehe davon aus, dass bis Ende nächster Woche alle 48.000 weg sind. Denn wir brauchen auch gegen San Marino ein volles Haus.“
Weitere Stimmen zum Spiel:
Nicolas Seiwald (ÖFB-Spieler): „Wir haben alles gegeben, es war ein richtiger Fight, aber das haben wir schon vorher gewusst. Der Platz war nicht optimal, aber wir haben gewonnen. Wir haben in der ersten Hälfte ein bisschen zu langsam gespielt und hatten vielleicht ein bisschen zu wenig Mut, haben dann aber in der zweiten Hälfte etwas draufgelegt und verdient gewonnen. Der Sieg hat einen brutal hohen Stellenwert. Jetzt haben wir eine super Ausgangslage, trotzdem warten noch Spiele. Es ist erst die Hinrunde gespielt.“
David Alaba (ÖFB-Teamkapitän): „Wir sind in Momenten ruhig geblieben, in denen es emotional in eine andere Richtung gehen kann. Wir haben auch die richtige Einstellung und den Willen gezeigt. Mit unserer Qualität wissen wir, dass wir uns immer Chancen herausspielen können. Wir haben in vielen Phasen vieles richtig gemacht.“
Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Das Wichtigste sind die zwei Siege, wenn man selbst dazu etwas beiträgt, tut das gut. Wir hätten in beiden Partien besser spielen können, aber es war klar, dass wir sechs Punkte brauchen, und das haben wir geschafft, darüber sind wir sehr froh. Wir haben aber technisch die Genauigkeit vermissen lassen und zu viele Fehler gemacht. Wir haben Luft nach oben.“
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.