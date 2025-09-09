Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Weiße Weste

Fußball International
09.09.2025 23:19
(Bild: krone.at)
0 Kommentare

Christoph und Ronald genehmigten sich im Zentrum von Zenica ein Bier, schilderten ihren siebenstündigen Asphalt-Ritt aus Gröbming nach Bosnien. „Alles ganz easy, nur zum Ende waren die Straßen holprig.“

Das erschüttert die Fußball-Abenteurer nicht. Zuletzt waren die beiden in Norwegen, im Herbst steht ein Trip nach Glasgow an. 20 Ausflüge in den letzten beiden Jahren, die Steirer ordnen fast alles dem Team und Meister Sturm unter. Wahre Fans mit einem kostspieligen Hobby

Ihr sehnlichster Wunsch: dass David Alaba & Co. bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko dabei sind! Nach dem 2:1 in Zenica knallten die ersten Sektkorken, Rot-Weiß-Rot ist mit zwölf Punkten voll im Rennen. Eine weiße Weste nach vier Runden in einer WM-Qualifikation – neuer Rekord für Österreich. Top!

Umso mehr beschäftigen sich die Fans im Kopf schon mit der Endrunde. Die möglichen Reisestrapazen setzen dem Anhang gedanklich zu. Aber dass in der Vorrunde ein Land in Mexico City und New York zum Einsatz kommt, ist auszuschließen, weil die Spielorte in drei Regionen unterteilt sind. Dennoch wird es nicht nur für die Teilnehmer ein organisatorischer Monster-Aufwand, sondern auch für die Fans. Rechtzeitiges Sparen ist angesagt, vor allem wenn man bedenkt, dass bei einer WM die Flug- und Hotelpreise in die Höhe schnellen.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.959 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
165.527 mal gelesen
Wien
Wien: Neun Monate altes Baby bei Teich abgelegt
121.873 mal gelesen
Der Bub wurde nahe dem Teich im beliebten Naherholungsgebiet Wienerberg entdeckt (Archivbild). ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2197 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1888 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1752 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Fußball International
„Krone“-Stopplicht
Weiße Weste
WM-Quali naht
Rangnick nach 2:1-Sieg: „Das ist mir völlig egal“
Remis in ÖFB-Gruppe
Frankreich entgeht Blamage, England siegt souverän
2:1-Sieg in Bosnien
Glanzlos erfolgreich! Österreich voll auf WM-Kurs
Kantersieg in WM-Quali
Norwegen siegt 11:1 – Haaland trifft fünfmal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf