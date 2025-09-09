Weiße Weste

Umso mehr beschäftigen sich die Fans im Kopf schon mit der Endrunde. Die möglichen Reisestrapazen setzen dem Anhang gedanklich zu. Aber dass in der Vorrunde ein Land in Mexico City und New York zum Einsatz kommt, ist auszuschließen, weil die Spielorte in drei Regionen unterteilt sind. Dennoch wird es nicht nur für die Teilnehmer ein organisatorischer Monster-Aufwand, sondern auch für die Fans. Rechtzeitiges Sparen ist angesagt, vor allem wenn man bedenkt, dass bei einer WM die Flug- und Hotelpreise in die Höhe schnellen.