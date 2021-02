Scheikl will heute sein Dach decken

Knapper geht’s nicht! Nur mickrige sieben Hundertstel lagen gestern zwischen dem Sieger Thomas Kammerlander und dem Vierten Patrick Pigneter. Dazwischen: Michi Scheikl ex aequo mit Alex Gruber auf Platz zwei! Das verrückte Rennen passte perfekt zum großen Showdown beim Weltcup-Finale der Naturbahnrodler in Laas (It).