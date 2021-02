Mega-Polizeiaktion: Tiroler müssen sich freitesten

Im Streit um die Corona-Mutationsfälle in Tirol macht die Regierung jetzt Nägel mit Köpfen und setzt das angedachte „Freitesten“ in Tirol um: Wer Gebiete mit dem nachgewiesenen Großteil der gefährlichen Virus-Variante verlassen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Maßnahme soll nahezu das gesamte Bundesland betreffen - Ausnahme soll lediglich Osttirol bleiben. Das Bundesheer soll die Polizei bei Kontrollen unterstützen.