Wer ohne Test erwischt wird, dem droht hohe Strafe

Die Regierung macht ernst: Wenn Tirol - mit Ausnahme von Osttirol - ab Freitag im Kampf gegen das Coronavirus zur „Sperrzone“ wird, wird hart durchgegriffen. Es handelt sich um eine der größten Polizeiaktionen der letzten Jahre in Österreich. Wie am Dienstagnachmittag bekannt gegeben wurde, drohen saftige Strafen für jene, die ohne Test erwischt werden. „Sich nicht an die Testpflicht zu halten, bedeutet auch, dass man mit Strafen rechnen muss“, kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an.