Tirol: Geringe Fallzahl „an Haaren herbeigezogen“

Walser betonte am Sonntag: „Wir sperren morgen auf“, was dann auch genau so umgesetzt wurde, ehe sich der Bund und das Land am Montag auf eine „dringende Reisewarnung“ für Tirol einigen konnten. Hauptgrund für das Einlenken ist starke Verbreitung der besonders ansteckenden B.1.351-Variante des Coronavirus.