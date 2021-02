Tirol-Streit: „Sperrbezirke“ so gut wie fix

Reisewarnung zahnlos

Der Bund sieht das anders, rang sich aber am Montag zu nicht mehr als einer Reisewarnung durch, die nur Appellcharakter hat. Tirols Landeshauptmann Günther Platter stößt sich trotzdem am Begriff und spricht von einer „allgemeinen Mobilitätseinschränkung“. Anschober begründete die zahnlose Reisewarnung am Montagabend im „ZiB2“-Interview damit, dass es rechtlich nicht so leicht wäre, beispielsweise Quarantäne-Maßnahmen zu verordnen. Daher würden die besten Juristen am Dienstag in seinem Auftrag beraten, was man tun könne.