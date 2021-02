Frachtflugzeug flog leere Schachteln um halbe Welt

Homepod-Lautsprecher reisten mit Lkw statt Schiff

Auch an anderer Stelle habe Apple in der Pandemie nicht unbedingt klimafreundlich agiert, wird berichtet. So habe der iPhone-Konzern beispielsweise im großen Stil Homepod-Mini-Lautsprecher mit dem Lastwagen mehr als 2000 Kilometer von Vietnam nach China transportiert, um sie vom Hafen von Shanghai aus in die USA zu verschiffen. Die Geräte umweltschonend gleich in Vietnam in einen Frachter zu verladen sei aufgrund von Quarantänebeschränkungen nicht möglich gewesen.