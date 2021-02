Apotheken werden jetzt zu „Testzentren light“

Das Service, so ist man sich bei der Apotheker-Kammer sicher, kommt zu einem guten Zeitpunkt. Durch die Öffnung des Handels steigt der Bedarf an Eintrittstests. Der Ansturm auf die Teststraßen in den Gemeinden ist hoch, das Angebot der Pharmazeuten ist hier ein wichtiger Beitrag zur Entlastung (siehe Seite 5). Für Unverständnis sorgt indes, dass just in der Landeshauptstadt nur ein Standort in Pottenbrunn für Tests geöffnet hat. Offiziell wird das mit den hohen Kapazitäten im VAZ begründet, einigen Bürgern ist das aber nicht genug. Die Sorge, sich bei großen Testzentren mit vielen Menschen doch noch anzustecken, ist hoch.