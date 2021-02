St. Veiter wurde nach intimem Videochat erpresst

Der 30-Jährige hatte eine Freundschaftsanfrage einer unbekannten Frau in einem sozialen Netzwerk bestätigt und es kam in weiterer Folge auch zu einem Chatverlauf und dann am Freitag zu einem Videochat. Dabei wurden dem Mann intime Fragen gestellt und er wurde aufgefordert, sich auszuziehen. Plötzlich wurde der Videochat unterbrochen und dem Mann kurze Zeit später mitgeteilt, dass von ihm ein Video angefertigt worden sei und er mit einer Veröffentlichung zu rechnen habe, falls nicht 3.000 Euro auf ein bestimmtes Konto überwiesen werden. Obwohl der Mann anschließend noch mehrmals kontaktiert und die Veröffentlichung des Videos angedroht wurde, erstattete er die Anzeige bei der Polizei. Weitere Erhebungen werden geführt.