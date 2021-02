Winterdurchquerung des Himalayas mit dem Rad

Die Techniker von UYN haben gemeinsam mit Omar ultraleichte Kleidung mit hoher Isolationskraft geschaffen und die Buffercone Bodymapped-Technologie entwickelt. Ein 3D-Gewirk mit einer Mikrokegelstruktur, das in der Lage ist, Luft in strategischen Bereichen einzuschließen und so ein isolierendes Kissen zu schaffen, das vor Kälte schützt und dort, wo es nötig ist, Atmungsaktivität gewährleistet. Buffercone wird in der Innenschicht von Jacken und Latzhosen für wohligen Wärmekomfort eingesetzt.