AstraZeneca wirkt bei drei Monaten Abstand besser

Briten impfen seit Beginn mit 3 Monaten Abstand

In Großbritannien hatte man von Beginn der Impfkampagne an, die zweite AstraZeneca-Dosis zwölf Wochen nach der ersten angesetzt, was teilweise scharf kritisiert und angezweifelt worden war. Die britische Regierung in London begründete das damit, möglichst schnell so viele Menschen wie möglich mit einer ersten Teilimmunität zu versorgen.