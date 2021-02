Südafrika-Mutation offenbar im Pongau aufgetaucht

Bereits im Abwasser wurde bekanntlich die neuartige Version festgestellt. Nun aber könnte sie auch bei Salzburgern nachgewiesen werden. Eine endgültige genetische Sequenzierung steht noch aus - sie dürfte aber demnächst in Wien durchgeführt werden. Betroffen sind 21 Personen, darunter vier Kindergarten-Betreuer, zehn Kinder und sieben Bezugspersonen der Kinder. Kürzlich wurde auch die britische Mutation in einem Kindergarten in Wals-Siezenheim festgestellt.