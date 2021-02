Tirolerin mit neuem Programm für Körper und Geist

Investoren steigen bei der Tirolerin ein

In mehreren Studien sei die Wirkung nachgewiesen worden, betont die Wissenschaftlerin. Demnach konnten acht- bis zehnjährige Schülerinnen und Schüler ihre Konzentration verbessern und Jugendliche ihre Denkleistung deutlich steigern. Während des zweiten Lockdowns hat Antonia Santner sich überlegt, wie sie ihr Programm auch einer breiteren Masse präsentieren kann. So bewarb sich die Tirolerin kurzerhand bei der beliebten Fernsehshow „2 Minuten 2 Millionen“. Dort konnte sie die Investoren und Investorinnen sofort überzeugen, sich an ihrem Unternehmen zu beteiligen.