Über 15 Kilo Hasch in drei Monaten verdealt - Haft

Gewinn in Koks investiert

Dabei war die Menge riesig! Über 15 Kilo Marihuana soll der 21-Jährige in nicht einmal drei Monaten verdealt und den Verkauf von 300 Gramm Kokain vermittelt haben. „Ich habe das Hasch um knapp sechs Euro pro Gramm eingekauft und meist einen Euro draufgeschlagen“, erklärte der Angeklagte. Den Gewinn will er in Kokain investiert haben. „Pro Woche habe ich mindestens einen Gramm geschnupft. Es gab aber auch einige Nächte, wo es sieben oder acht Gramm waren.“