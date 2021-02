Land Rover bringt Dreizylinder-Hybrid: Geht das?

Nun gut, lassen wir alle Dünkel mal beiseite. Und da stellen wir fest: Die beiden PHEVs (Plug-in-Hybrid-Vehicles) bieten etwas, das fast kein anderes Auto mit dieser Antriebsart hat, und zwar die Möglichkeit, sie einigermaßen schnell zu laden. Mit bis zu 32 kW pfeift der Gleichstrom an der Schnellladesäule in den 15-kWh-Akku unter der Rückbank. So soll sich die Füllung der völlig entladenen Batterie bis auf 80 Prozent in einer halben Stunde ausgehen. Ideal, um die Kiste während des Einkaufs im Supermarkt anzuhängen - und damit die Chance, dass man tatsächlich öfter mal nachelektrifiziert, statt das konzeptbedingt höhere Gewicht nur mit Sprit durch die Gegend zu wuchten. An einer Wallbox zu Hause dauert es mit den maximal möglichen 7 kW knapp anderthalb Stunden.