Die Pflicht wird Hartberg den Weg weisen

Das 1:2 gibt den Oststeirern aber auch Zuversicht. „Wir haben nach der Pause ein anderes Gesicht gezeigt. Da hat man gesehen, dass in jedem Spiel etwas möglich ist. Alle Teams liegen eng beisammen. Wichtig ist, dass wir aus der ersten Halbzeit die richtigen Lehren ziehen und die Fehler nicht wiederholen. Darauf kommt es an!“



Schopp sieht´s locker

Denn nach der „Kür“ mit den Duellen gegen WAC, Sturm und Salzburg am Samstag wartet auf die Schopp-Truppe bald die Pflicht. Nach dem „Dreierpack“ gegen Tirol, Austria und Ried weiß sie, wohin die Reise tatsächlich geht. „Die Liga ist extrem ausgeglichen“, stellt sich Kainz auf einen Kampf auf Biegen und Brechen um die Top-6 ein. Schopp sieht’s locker: „Es ist ja nicht so, dass alles vorbei ist, wenn man nicht in der Meistergruppe ist. Es geht halt in einer anderen Form weiter. Ich glaube, der Prozess steht über allem.“