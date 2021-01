IT-Panne setzte Zugverkehr komplett außer Gefecht

Eisenbahner spielten noch älteres Flash auf

Die Züge in Dalian standen insgesamt 20 Stunden still, erst nach einem Tag konnte die Software wieder in Gang gesetzt werden. Besonders sicher dürfte sie aber auch nach der Reparatur nicht sein: Dem Bericht zufolge wurde schlicht eine ältere Flash-Version aufgespielt, in die Adobes „Ablaufdatum“ für die automatische Deaktivierung noch nicht eingebaut war.