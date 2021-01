Neuer Rekord bei der Wahlkarten-Vergabe

Welche Parteien heute Abend im Rathaus jubeln ist noch offen, dass die Beamten dort aufatmen dürfen aber bereits gewiss. Denn so schwierig die Organisation der Wahl zu Corona-Zeiten auch war, so bravourös wurde sie gemeistert. Das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen: Mehr als 12.600 Stimmen wurden per Wahlkarte bereits abgegeben, die direkt vor dem Rathaus aufgestellten Boxen gut genutzt. „Jene 1000 bereits vergebenen Wahlkarten, die bislang noch nicht abgegeben wurden, können heute noch in den 72 Wahllokalen eingereicht werden“, erklärt ein Sprecher. Für höchste Hygienestandards sei gesorgt, die Einhaltung aller Corone-Regeln durch Kontrollen eines Ordnerdienstes gewährleistet. Für alle Wähler liege zudem ein eigener Bleistift bereit, „der ohne schlechtes Gewissen mit nachhause genommen werden darf“.