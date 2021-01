Weltnaturerbe Aldabra: Höllenfahrt in ein Paradies

Unsere Ausgabe in dieser Woche beschäftigt sich mit den Erinnerungen an Hans Dichand, unvergesslich als Journalist, Chef, Mentor, väterlicher Freund und sogar Trauzeuge. Als ich sehr jung in seinem Team aufgenommen wurde, arbeitete er gerade an einer Neuauflage seines Buches über Paris, seiner „Liebeserklärung an eine vertraute Stadt“, einer Stadt, die ihn immer wieder in ihren Bann zog. „Begegnungen mit Paris“ bzw. „Auch das ist Paris“, wie der geänderte Titel lautete, ist kein Reiseführer im üblichen Sinn, eher ein Begleiter durch die lebendige Vielfalt der Geschichte und Gegenwart. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich dann selbst in Paris mit seinem Buch in der Hand viele interessante Entdeckungen machte, die mir sonst verschlossen geblieben wären.