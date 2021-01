Niederlande planen Hyperloop-Strecke für Fracht

Laut Walther Ploos van Amstel, Wirtschaftswissenschaftler und Lektor für Stadtlogistik an der Universität für Angewandte Wissenschaften in Amsterdam, ist der Hyperloop ein „Gamechanger für den Transport, wie der Container in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts“. Die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen werde sich durch die Röhren, in denen sich magnetisch angetriebene Kapseln aufgrund eines Vakkuums nahezu ohne Luftwiderstand und somit sehr schnell und geräuscharm transportieren lassen, verändern, zeigt sich Amstel überzeugt. Die Niederlande, als der logistische Haupthafen Europas, müssten davon profitieren, so der Experte in einer Mitteilung des Hyperloop Development Program (HDP).