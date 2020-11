Hyperloop: Erste Fahrt mit Passagieren bestanden

An Bord der Super-Hochgeschwindigkeitskapsel erreichten Technologievorstand Josh Giegel und Sara Luchian, Leiterin Passagierkomfort bei Virgin Hyperloop, laut Unternehmensangaben eine Geschwindigkeit von 172 km/h. „Ich hatte das Vergnügen zu sehen, wie Geschichte direkt vor meinen Augen geschrieben wird“, sagte Sultan Ahmed Bin Sulayem, Vorsitzender von Virgin Hyperloop und Vorsitzender von DP World, der dem Test bewohnte. Das Unternehmen hatte zuvor rund 400 unbemannte Fahrten in der zehn Kilometer langen Teströhre in Las Vegas, Nevada, durchgeführt.