Denver gegen Oklahoma in Playoffs wieder voran!

Die Gastgeber gewannen gegen das beste Team des Grunddurchgangs 113:104 in der Verlängerung und stellten in der „Best Of Seven“-Serie auf 2:1. Im Osten verloren die Indiana Pacers zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers 104:126, womit die Gäste nach zwei Heimniederlagen in der Serie auf 1:2 verkürzten.