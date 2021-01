Seniorin bekam keine Impfung - an Corona gestorben

Der 27. Dezember 2020 sollte als historischer Moment in die Geschichte eingehen: An jenem Tag starteten die medienwirksam umgesetzten Corona-Impfaktionen in unseren Pflegeheimen. In Graz etwa stellte sich Kammerschauspielerin Gerti Pall (88) für die Kameras zur Verfügung. „Großartig! Man muss ja ein Pipperlhirn haben, um da dagegen zu sein!“, frohlockte die Heimbewohnerin, nachdem sie ihre Spritzen-Dosis erhalten hatte.