Weltraumspiel „Everspace 2“ schlägt „Cyberpunk“

„Everspace 2“ ist diese Woche in die Early-Access-Phase auf Steam gestartet. Obwohl das Weltraumspiel erst in einer Betaversion vorliegt, die bis ins nächste Jahr mit neuen Inhalten angereichert und fertig entwickelt werden soll, ist das Actionspiel in den weltweiten Steam-Charts an Verkaufsschlagern wie „Rust“ oder „Cyberpunk 2077“ vorbeigezogen.