7:4! Gloggnitz gewinnt unglaubliches Torspektakel

Wir haben immer noch keine Worte für dieses Torspektakel! Elf Treffer hat es zwischen Donau und Gloggnitz gegeben! Am Ende durfte der Leader aus Niederösterreich einen 7:4-Sieg feiern und bleibt somit weiter an der Tabellenspitze. Ein Spiel, das alles zu bieten hatte – vor allem Tore...