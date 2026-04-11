7:4! Gloggnitz gewinnt unglaubliches Torspektakel

Wir haben immer noch keine Worte für dieses Torspektakel! Elf Treffer hat es zwischen Donau und Gloggnitz gegeben! Am Ende durfte der Leader aus Niederösterreich einen 7:4-Sieg feiern und bleibt somit weiter an der Tabellenspitze. Ein Spiel, das alles zu bieten hatte – vor allem Tore...
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