Linz-Halbfinale: Potapova gegen Vekic heute LIVE

Im Viertelfinale hatte sich Potapova im rot-weiß-roten Schlager gegen Lilli Tagger durchgesetzt. Die Neo-Österreicherin gewann die Viertelfinalpartie 7:6(7),6:0 und trifft im Halbfinale auf die Kroatin Donna Vekic, die sich gegen die Tschechin Karolina Pliskova 7:5,6:4 durchsetzte.