Linz-Halbfinale: Potapova gegen Vekic heute LIVE

Halbfinal-Time beim WTA-Turnier in Linz! Die Partie zwischen Österreichs Anastasia Potapova gegen die Kroatin Donna Vekic steigt heute, voraussichtlich gegen 17 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Im Viertelfinale hatte sich Potapova im rot-weiß-roten Schlager gegen Lilli Tagger durchgesetzt. Die Neo-Österreicherin gewann die Viertelfinalpartie 7:6(7),6:0 und trifft im Halbfinale auf die Kroatin Donna Vekic, die sich gegen die Tschechin Karolina Pliskova 7:5,6:4 durchsetzte.
Wir wünschen ein spannendes Spiel!
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