Vettels Mentor lässt Fans im Lavanttal PS spüren

Versteckt prominent! Der Kiwanis-Club Unterkärnten lockt jedes Jahr historische Autos mit WM-Vergangenheit zur Lavanttal-Rallye. Wie am Freitag sind die Boliden auch am Samstag im Renntempo dabei. Nach dem zweiten Durchlauf am Rundkurs Eitweg ist für die 15 Autos Schluss – sie bleiben vor Ort, stehen den restlichen Nachmittag zum Preis ab 150 Euro für Mitfahrten zur Verfügung. „Die Einnahmen gehen an Charity-Projekte im Lavanttal“ erklärt Kiwani-Club-Obmann Martin Rachoinig.