Vettels Mentor lässt Fans im Lavanttal PS spüren

Der Kiwanis-Club bringt legendäre WM-Boliden wie den Subaru Impreza oder Audi Quattro S1 ins Lavanttal. Nach dem ersten Tag der Rallye im Raum Wolfsberg führt Simon Wagner vor Hermann Neubauer. Bester Kärntner ist Maxi Lichtenegger als Sechster.
Versteckt prominent! Der Kiwanis-Club Unterkärnten lockt jedes Jahr historische Autos mit WM-Vergangenheit zur Lavanttal-Rallye. Wie am Freitag sind die Boliden auch am Samstag im Renntempo dabei. Nach dem zweiten Durchlauf am Rundkurs Eitweg ist für die 15 Autos Schluss – sie bleiben vor Ort, stehen den restlichen Nachmittag zum Preis ab 150 Euro für Mitfahrten zur Verfügung. „Die Einnahmen gehen an Charity-Projekte im Lavanttal“ erklärt Kiwani-Club-Obmann Martin Rachoinig.
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