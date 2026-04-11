Kinder kommen seit Jahren nicht in Schule unter

Statt in eine öffentliche Schule in Oberösterreich wollte eine Familie Sohn und Tochter in eine Montessori-Anstalt nach Deutschland schicken. Obwohl die Eltern schon mehrfach mit ihrem Anliegen abgeblitzt sind, machen sie stur weiter. Kein Einzelfall, wie die „Krone“ erfuhr.
Als unendliche Geschichte kann der Streit einer oberösterreichischen Familie mit der Bildungsdirektion des Landes bezeichnet werden. Im Schuljahr 2021/2022 waren Sohn und Tochter zum häuslichen Unterricht angemeldet, legten jedoch keine verpflichtende Externistenprüfung ab. Daraufhin ordnete die Bildungsbehörde mit 20. Juli 2022 den Schulbesuch an einer öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Privatschule an. Das wollten die Erziehungsberechtigten aber nicht akzeptieren und legten Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) ein – jedoch ohne Erfolg, denn das BVwG wies die Beschwerde mit 30. August ab.
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