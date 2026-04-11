Finale! Aber zum Titel fehlen Österreich 30 Liter

Beim bekanntesten Wettanbieter Österreichs steht die Quote darauf, dass die ÖFB-Auswahl im Sommer das Finale der Fußball WM erreicht bei 18,0. Bei einem Länder-Vergleich ist Österreich schon sicher unter den besten zwei Nationen. Wer ist worin Weltmeister?

Marktwert: Die „billigste“ Nationalmannschaft des Turniers stellt Jordanien mit einem durchschnittlichen Marktwert von etwa 610.000 Euro pro Spieler. Damit ist ein jordanischer Nationalspieler nur halb so wertvoll wie ein Spieler bei SK Rapid Wien im Schnitt. In astronomischen Gefilden bewegen sich die Franzosen. Sie sind mit 54,5 Millionen Euro pro Spieler der unangefochtene Marktwert-Weltmeister. Schon Kylian Mbappé und Michael Olise sind zusammen 340 Millionen Euro wert. Mehr als das gesamte ÖFB-Team. Der durchschnittliche österreichische Nationalspieler bringt es immerhin auf 9,41 Millionen Euro.