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Vor Fussball-WM

Finale! Aber zum Titel fehlen Österreich 30 Liter

Fußball International
11.04.2026 06:30
Österreich zählt beim Bierkonsum zur Weltspitze.
Österreich zählt beim Bierkonsum zur Weltspitze.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die etwas andere Vorschau – wer ist in welcher Kategorie Weltmeister? Die „Krone“ verglich alle 48 Teilnehmer in unterschiedlichsten Kategorien – Rot-Weiß-Rot ist oft Durchschnitt, schafft es aber einmal auf Platz zwei! Hinter einem Nachbarland.

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Beim bekanntesten Wettanbieter Österreichs steht die Quote darauf, dass die ÖFB-Auswahl im Sommer das Finale der Fußball WM erreicht bei 18,0. Bei einem Länder-Vergleich ist Österreich schon sicher unter den besten zwei Nationen. Wer ist worin Weltmeister?
Marktwert: Die „billigste“ Nationalmannschaft des Turniers stellt Jordanien mit einem durchschnittlichen Marktwert von etwa 610.000 Euro pro Spieler. Damit ist ein jordanischer Nationalspieler nur halb so wertvoll wie ein Spieler bei SK Rapid Wien im Schnitt. In astronomischen Gefilden bewegen sich die Franzosen. Sie sind mit 54,5 Millionen Euro pro Spieler der unangefochtene Marktwert-Weltmeister. Schon Kylian Mbappé und Michael Olise sind zusammen 340 Millionen Euro wert. Mehr als das gesamte ÖFB-Team. Der durchschnittliche österreichische Nationalspieler bringt es immerhin auf 9,41 Millionen Euro.

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