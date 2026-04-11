Neuer Boss will „offenen und ehrlichen Umgang“

Der offizielle Dienstantritt als neuer Cheftrainer der alpinen Ski-Damen ist zwar erst am 1. Mai, doch schon dieser Tage macht sich Hannes Zöchling im Rahmen der Staatsmeisterschaften auf der Reiteralm ein erstes Bild. „In erster Linie stehen jetzt einmal Gespräche mit den Athleten und meinen Trainerkollegen auf der Tagesordnung. Auch, um mir einen Überblick zu verschaffen und alle Insiderinfos zu erhalten“, erzählt der neue Coach im Gespräch mit der „Krone“.