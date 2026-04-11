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Zöchling im Gespräch:

Neuer Boss will „offenen und ehrlichen Umgang“

Ski Alpin
11.04.2026 06:30
Neo-Damentrainer Hannes Zöchling (re.) setzt auf Offenheit und Ehrlichkeit.
Neo-Damentrainer Hannes Zöchling (re.) setzt auf Offenheit und Ehrlichkeit.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Der künftige Cheftrainer von Österreichs Ski-Damen verschafft sich aktuell auf der Reiteralm einen ersten Eindruck von seinem neuen Team. Gespräche mit den Athletinnen und seinen Trainern sind seine erste Priorität. Die „Krone“ fühlte Hannes Zöchling auf den Zahn und sprach mit ihm auch über die Gründe für seinen Wechsel von Norwegen zurück nach Österreich.

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Der offizielle Dienstantritt als neuer Cheftrainer der alpinen Ski-Damen ist zwar erst am 1. Mai, doch schon dieser Tage macht sich Hannes Zöchling im Rahmen der Staatsmeisterschaften auf der Reiteralm ein erstes Bild. „In erster Linie stehen jetzt einmal Gespräche mit den Athleten und meinen Trainerkollegen auf der Tagesordnung. Auch, um mir einen Überblick zu verschaffen und alle Insiderinfos zu erhalten“, erzählt der neue Coach im Gespräch mit der „Krone“.

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