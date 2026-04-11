Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

2.Liga-Familienduell

Dem großen Bruder ist der Aufstieg komplett egal

Fußball National
11.04.2026 06:30
Matteo (li.) und Luca Meisl liefen gemeinsam für Salzburg in der Youth League auf.
Matteo (li.) und Luca Meisl liefen gemeinsam für Salzburg in der Youth League auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Blut ist dicker als Wasser, auf dem Rasen im Profifußball aber auch nicht dick genug. Admira-Verteidiger Matteo gastiert im Titelkampf am Samstag bei Bruder Lucas Meisl und Austria Salzburg. Der wird seinem Jüngeren aber nichts schenken. Mama Meisl wünscht sich hingegen eine Wiedervereinigung ihrer Burschen ...

0 Kommentare

Die Premier League hatte zum Beispiel Kolo und Yaya Toure, die deutsche Bundesliga etwa Karl-Heinz und Michael Rummenigge – und „Liga zwa“ hat Matteo und Luca Meisl. Das Salzburger Brüderpaar prallt am Samstag (14.30 Uhr), wenn Matteo mit der Admira bei Lucas Austria gastiert, in ihrer Heimat aufeinander. Ihre enge Beziehung steht natürlich nicht auf dem Spiel, je nach Ergebnis könnte der WhatsApp-Chat aber kurzfristig einschlafen

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
11.04.2026 06:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
81.714 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
76.051 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
74.241 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sichergestelltes Betrügergeld nach einer Razzia im März 2026.
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1308 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1119 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
1059 mal kommentiert
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Mehr Fußball National
Donau verliert Hit
7:4! Gloggnitz gewinnt unglaubliches Torspektakel
Krone Plus Logo
Vor Fussball-WM
Finale! Aber zum Titel fehlen Österreich 30 Liter
Krone Plus Logo
2.Liga-Familienduell
Dem großen Bruder ist der Aufstieg komplett egal
Bundesliga im Ticker
Wolfsberger AC gegen SV Ried – ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen WSG Tirol ab 19.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf