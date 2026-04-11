Dem großen Bruder ist der Aufstieg komplett egal

Blut ist dicker als Wasser, auf dem Rasen im Profifußball aber auch nicht dick genug. Admira-Verteidiger Matteo gastiert im Titelkampf am Samstag bei Bruder Lucas Meisl und Austria Salzburg. Der wird seinem Jüngeren aber nichts schenken. Mama Meisl wünscht sich hingegen eine Wiedervereinigung ihrer Burschen ...
Die Premier League hatte zum Beispiel Kolo und Yaya Toure, die deutsche Bundesliga etwa Karl-Heinz und Michael Rummenigge – und „Liga zwa“ hat Matteo und Luca Meisl. Das Salzburger Brüderpaar prallt am Samstag (14.30 Uhr), wenn Matteo mit der Admira bei Lucas Austria gastiert, in ihrer Heimat aufeinander. Ihre enge Beziehung steht natürlich nicht auf dem Spiel, je nach Ergebnis könnte der WhatsApp-Chat aber kurzfristig einschlafen
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