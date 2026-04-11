Dem großen Bruder ist der Aufstieg komplett egal

Die Premier League hatte zum Beispiel Kolo und Yaya Toure, die deutsche Bundesliga etwa Karl-Heinz und Michael Rummenigge – und „Liga zwa“ hat Matteo und Luca Meisl. Das Salzburger Brüderpaar prallt am Samstag (14.30 Uhr), wenn Matteo mit der Admira bei Lucas Austria gastiert, in ihrer Heimat aufeinander. Ihre enge Beziehung steht natürlich nicht auf dem Spiel, je nach Ergebnis könnte der WhatsApp-Chat aber kurzfristig einschlafen